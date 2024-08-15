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YAŞAM
Eklenme tarihi: 15 Ağustos 2024 Perşembe 13:15

44 ve 60 yaşına dikkat!

Bilim insanlarının son araştırmalarına göre insanlar 44 ve 60 yaşlarında iki hızlı yaşlanma sorunu yaşıyorlar.