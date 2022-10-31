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YAŞAM
Eklenme tarihi: 31 Ekim 2022 Pazartesi 14:21

41,5 milyon yıllık! Tokat'ta tropikal iklim kuşağına ait fosiller bulundu

Tokat'ın Zile ilçesinde 7 ay önce bulunan ağaç fosillerinin 41,5 milyon yıl öncesine ait olduğu tespit edildi.

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