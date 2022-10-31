41,5 milyon yıllık! Tokat'ta tropikal iklim kuşağına ait fosiller bulundu

1 / 5

Tokat'ın Zile ilçesindeki bir arazide, 7 ay önce bulunan ağaç fosilleri inceleme için Zile Belediyesi'ne teslim edildi. Buradan da İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği, Orman Botaniği Anabilim Dalı Bölümü'ne gönderilip, incelenen fosillerin 41,5 milyon yıl öncesine ait olduğu tespit edildi.

2 / 5

Fosillerin ayrıca tropikal iklim kuşağına ait defnegiller familyasından olduğu da belirlendi. İnceleme sonrası yeniden ilçeye gönderilen fosiller, Zile Belediyesi Müze Müdürlüğü'nce koruma altına alınıp, sergilenmeye başlanacak.

3 / 5

"LİTARATÜRE İLK KAYIT OLARAK DÜŞTÜ"

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Biyoloji Bölümü Botanik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Bedrettin Selvi, "Ülkemizde çeşitli zamanlarda ve mekanlarda çeşitli bitki fosillerine rastlanmaktadır. İlk bitki fosili Bolu Seben civarında rastlanmıştır. Yaklaşık 20 milyon yıl öncesine ait bir fosildir. Bunun haricinde özellikle bölgemizde Kızılcahamam, Erzurum, Trakya ve Tokat'ta bitki fosillerine rastlanmıştır. Türkiye'deki 41,5 milyon yıl öncesine ait bu tür bir fosille şu ana kadar rastlanmamıştı" dedi.

4 / 5

"41,5 milyon yıl önce rastlanan fosil defnegiller familyasından örnek. Şimdi defnenin ülkemizde tek bir yaşayan örneği var. O da şu anda kullandığımız Akdeniz defnesi (Laurus nobilis) diye bildiğimiz defne bitkisidir. Defnegillerin yaşam ortamı, çok yoğun olarak bilinen tropiklerdir" diyen Selvi, "Tropik bitki kuşağına ait bir bitkiye Zile'de rastlanması; 41,5 milyon yıl önce Zile civarında bir tropikal iklimin varlığını göstermektedir. Türkiye'de tropikal iklim kuşağına ait bitki fosiline Tokat Zile'de rastlanılması, literatüre ilk kayıt olarak düşmüştür. Bu açıdan da çok önemlidir" diye konuştu.