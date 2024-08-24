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YAŞAM
Eklenme tarihi: 24 Ağustos 2024 Cumartesi 14:33

41 yolcunun bulunduğu otobüs alev alev yandı! Yolcular başka bir otobüse nakletti

Bursa'da 41 yolcunun bulunduğu otobüs alevlere teslim oldu. Otoyolda can pazarı yaşanırken, jandarma timleri yolcuları tahliye ederek başka bir otobüse nakletti. Yolcu otobüsünden büyüyen alevler otluk alana sıçradı. Her iki yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.