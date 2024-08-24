41 yolcunun bulunduğu otobüs alev alev yandı! Yolcular başka bir otobüse nakletti

Yangın, Nilüfer ilçesi Büyükbalıklı Mahallesi meydana geldi. 41 yolcu ile İzmir-İstanbul seferini yapan Köksal A. (52) idaresindeki Uludağ Turizm'e ait yolcu otobüsü, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı.
Kısa otobüs yanarak kül olurken bölgeye Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.
Alevlerin büyümesiyle birlikte yangın otluk alana sıçradı. Otluk alan ve otobüs yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.