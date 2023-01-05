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YAŞAM
Eklenme tarihi: 5 Ocak 2023 Perşembe 13:18

400 yıllık kervansarayda 4 yeni müze açılıyor! Ziyaretçileri tarihte yolculuğu çıkarıyor

Ziyaretçileri tarihte yolculuğa çıkaran müzeleriyle bilinen Edirne'de 4 yeni müze açılıyor.

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