400 yıllık kervansarayda 4 yeni müze açılıyor! Ziyaretçileri tarihte yolculuğu çıkarıyor

Arkeoloji ve Etnografya, Türk İslam Eserleri, Hıdırlık Balkan Tarihi, Necmi İğe Evi Etnografya, Fatih Sultan Mehmet, Selimiye Vakıf, Beyazıt Külliyesi Sağlık, İmaret, İlhan Koman Heykel ve Resim, Milli Mücadele ve Lozan, Edirne Belediyesi Kent, Edirne Belediyesi Hasan Ali Yücel Çocuk, Osman İnci müzelerinin bulunduğu Edirne, yeni müzelere ev sahipliğine hazırlanıyor.

Yancıkçı Şahin Mahallesi'nde, geçmişte han olarak kullanılan ve Sedefkar Mehmet Efendi tarafından yaptırılan 17. yüzyıl eseri Tarihi Ekmekçizade Ahmetpaşa Kervansarayı'nda "Tarihte Kurulmuş Türk Devletleri", "Osmanlı Padişahları", "Padişah Çadırı" ve "Balkanlar'da Osmanlı Eserleri" temasıyla oluşturulan Ekmekçizade Kervansarayı Müzeleri'nin açılışı 7 Ocak Cumartesi yapılacak.

Tarihi kervansaraydaki müzelerde Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün iki farklı silikon heykelinin yanı sıra Osman Bey'den VI. Mehmet'e Osmanlı padişahlarına, Teoman'dan Babür Şah'a Türk devletleri kurucularına onlarca silikon heykel ve Sarı Saltuk Tekkesi'nden Banyabaşı Camii'ne Balkanlar'daki Osmanlı eserlerinin maketi yer alacak.

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Osmanlı padişahları ve Türk devletlerinin kurucularının, "insan bedeninin kompleks estetiğini olduğu gibi yansıtan bir sanat formu" olarak yapılan hiperrealist heykellerinin yer aldığı müzede açılış için hazırlıklar son aşamaya geldi.





Taç kapıdan girilen avlusuyla dört bir yanı müze olacak tarihi kervansaray, içerisindeki Devlet Tiyatrosu sahnesiyle adeta bir kültür adası halini alacak.