Haberler
  • Cumartesi Haberleri
  • Magazin Haberleri
  • Mor Papatya Haberleri
  • Akşam TV
  • Spor Haberleri
  • Canlı Yayın
  • $34,1144
  • 38,1112
  • 2861.34
  • 9974.45

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 20 Eylül 2024 Cuma 13:06

40 yıl önce Perre Antik Kenti'nde bulundu! Tarihi eserler sergilenmeye başladı

Kommagene Krallığı'nın 5 büyük kentinden biri olan Perre Antik Kenti'nde yaklaşık 40 yıl önce gün yüzüne çıkarıldıktan sonra kaybolan ve alan araştırması sırasında bulunan Roma dönemine ait 10 tarihi eser sergilenmeye başladı.