40 yıl önce Perre Antik Kenti'nde bulundu! Tarihi eserler sergilenmeye başladı

Eserlerin, antik kentin 1 kilometre güneyindeki alanda tespit edildiğini belirten Alkan, "Daha önce bunlarla ilgili 1980'de Perre Antik Kenti'nin hemen Roma çeşmesinin yanında olduğu söyleniyordu. Burada yaptığımız taramalar sonucunda da eserleri 40 yıl sonra Perre Antik Kenti'ne getirerek ziyaretçilerin beğenisine hazır hale getirdik. Bunlar milattan sonra 2. yüzyıla yani günümüzden 1800 yıl önceye tarihlenen mimari parçalar." dedi.