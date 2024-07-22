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YAŞAM
Eklenme tarihi: 22 Temmuz 2024 Pazartesi 13:38

40 derece havada mağara eksi 10 derece oluyor! Vatandaşlar oraya akın ediyor

Elazığ'da vatandaşlar, Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından uyarıldı. Sıcaklıkların çarşamba gününe kadar mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceğini ve 39 dereceye kadar yükseleceğini öğrenen Elazığ halkı Buzluk mağarasına koştu.