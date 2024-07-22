40 derece havada mağara eksi 10 derece oluyor! Vatandaşlar oraya akın ediyor

Havanın çok sıcak olduğunu belirten Barış Yıldırım,





''Dışarısı çok sıcak evde yanıyoruz. Arada kuzenimle geliyoruz serinliyoruz. Aşağı çok inemiyoruz çok soğuk. Aşağı inince hırkada almak gerekiyor. Bu Elazığ sıcağında burası çok güzel oluyor. İçerisi çok serin ve güzel. Fakat ışıklandırma yok karanlık. Restore edilse güzel olur'' dedi.

Semih Yüce ise ''Buraya İstanbul'dan geldim. 40 derece bir sıcaklık var. Şuan burası eksi 5 derecelerde. Aşağıda mağara çok soğuk. Arkadaşlarımızla serinlemeye geldik. İlk defa geliyorum" diye konuştu.