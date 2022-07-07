4 tonluk dev dondurma! Vinç yardımı ile kaldırabildiler

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Tesislerinde günlük 135 ton dondurma ürettiklerini söyleyen Alpedo - Kervan Lezzetler Grubu Yönetim Kurulu Başkanvekili Mustafa Pekel, "Yaklaşık 4 tonluk dev dondurmayı işletmemizde hazırladık. Tır yardımıyla getirip 10 tonluk vinç yardımıyla astık. Bu dondurmamızı yalnızca yapabilen biziz. Özel bir salebi var ve bu sanatkarlığı ile birleştirdiğimizde ortaya şaheser çıktı. Dondurmayı kesmek için testere kullandık, balta kullandık kesemedik. Daha sonra hızar makinası kullandık o da kilitlendi. Sonra doğal yollarla küçük küçük keserek vatandaşlara ikram ettik. Ayrıca büyük bir porsiyon ürettik ve 1 metre 20 santimlik dev bir havuç dilimi yaptık. Havuç dilimi tatlısı 6 kilogram. Biz Alpedo olarak günlük 135 ton dondurma üretiyoruz. Dünyanın dört bir tarafına yolluyoruz. Amerika, Kanada ve Afrika ülkelerine dondurmamızı gönderiyoruz" dedi.