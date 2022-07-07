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YAŞAM
Eklenme tarihi: 7 Temmuz 2022 Perşembe 10:35

4 tonluk dev dondurma! Vinç yardımı ile kaldırabildiler

Kahramanmaraş'ta günde 135 ton dondurma üreten Alpedo dondurma, hazırladığı 4 tonluk dev dondurmayı vinçle kaldırdı. Elektrikli testereyle kesilmeyle çalışılan dondurma baltayla küçük parçalara ayrılarak vatandaşlara ikram edildi.

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