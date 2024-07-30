  • $33,0916
  • 35,8798
  • 2540.96
  • 10790.6

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 30 Temmuz 2024 Salı 11:24

4 kişinin öldüğü feci TIR kazası! Yargılama başladı

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde üst geçide çarpan TIR'ın devrilmesi sonucu 4 kişinin yaşamını yitirdiği trafik kazasına ilişkin yargılama başladı. Davanın ilk celsesinde savunma yapan TIR şoförü Mehmet Fettahoğlu, aynı gün yolun diğer yönünden geçtiğini ve sorun yaşamadığını anlattı. “Konteyneri doldurup geldiğimde doğal olarak azami yüksekliğin düşmüş olması gerekiyordu.” diyen Fettahoğlu, “Kaza öncesinde yol kenarındaki düşük köprü uyarılarını gördüm. Aracın 4 metre olmadığını düşündüğümden ve aynı gün diğer taraftan geçtiğim için bir sorun olmayacağını düşündüm.” ifadelerini kullandı.

Copyright 2024
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.