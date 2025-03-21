4 kişi yaralandı! Otomobil park halindeki tıra çarptı

<p>İstanbul-Samsun kara yolu Galericiler Sitesi mevkisinde, Mehmet B. (54) idaresindeki 34 BCZ 586 plakalı otomobil, park halindeki 55 ANF 547 plakalı tırın dorsesine çarptı. </p><br><p>Savrulan otomobil, daha sonra yolun solundaki bariyere çarparak durabildi.</p><p><br></p><p>İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.</p><br><p>Kazada, sürücü ile araçtaki Buket Çağla B. (37), Ege B. (7) ve Efe B. (7) yaralandı.</p><p><br></p><p>Yaralılar, sağlık ekiplerince Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.</p><br>