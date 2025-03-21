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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 21 Mart 2025 Cuma 17:01 |

4 kişi yaralandı! Otomobil park halindeki tıra çarptı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde park halindeki tıra çarpan otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

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