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YAŞAM
Eklenme tarihi: 9 Mart 2023 Perşembe 12:59

4 bin yıl sonra aydınlatıldı! Turizme kazandırılıyor

Sivas'ın Gürün ilçesinde bulunan mağara evleri 4 bin yıl sonra ışığına kavuştu. İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, 'Burayı turizme kazandırmak için mücadelemizi yapıyoruz. Bu noktada birinci etabında ilçe merkezinde ki belediyenin hemen arkasında bulunan mağaralar ödenek çıkartılarak, birinci etabını tamamladık' dedi.

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