4 aylık hamile kadının karnından çıktı! 3 kilo 350 gram

Bebeğin sağlık durumu iyi





Anne ve çocuk riske girmesin diye hastayı uyutmadan bilinci açık bir şekilde ameliyat planladıklarını anlatan Demirkol, normalde 17 santimetrelik büyük bir kitlenin genel anestezi yöntemiyle alınması gerektiğine işaret ederek, anne ve bebeğin sağlığı için zor olsa da lokal anestezi ile operasyonu gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Doç. Dr. Ömer Faruk Boran da gebelik döneminde karın içi kitlelere nadir rastlanıldığını belirtti.

Hastaya ciddi bir planlama yaptıklarını anlatan Boran, "Biz bu hastalığı cerrahi ekiple konuşarak bebeği koruma amaçlı kullandığımız anestezi maddelerin anneden bebeğe geçip bebekte çeşitli etkilere yol açmasını minimalize etmek için hastayı bölgesel anesteziyle opere ettirmeye karar verdik. Ameliyat süreci hem cerrahi açıdan hem anestezi açısından özen gösterilmesi gereken bir süreçti. Sonuçta başarılı bir operasyon geçirdik. Kontrollerde bebeğin oldukça sağlıklı olduğunu gördük." ifadelerine yer verdi.

Doktor Öğretim Üyesi Mustafa Metin ise anne ve bebeğin sağlığını ön plana alarak gerçekleştirdikleri operasyonun başarılı olduğunu aktardı.

Hastanın genel anestezi olmadığı için kaslarının tam olarak gevşemediğini bu nedenle ameliyatta biraz zorlandıklarını dile getiren Metin, gelinen nokta itibarıyla annedeki tümörün başarılı bir şekilde alındığını, bebeğin sağlıklı olduğunu bu durumun ise ekip olarak kendilerini mutlu ettiğini kaydetti.