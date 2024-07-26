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YAŞAM
Eklenme tarihi: 26 Temmuz 2024 Cuma 13:04

4 aylık hamile kadının karnından çıktı! 3 kilo 350 gram

Kahramanmaraş'ta 4 aylık hamile kadının karnından 3 kilo 350 gram tümor çıktı.