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YAŞAM
Eklenme tarihi: 4 Nisan 2025 Cuma 11:43 |

4 asır önce yazılan Kur'an-ı Kerim! Özenle korunuyor

Irak'ın Süleymaniye kentinde 400 yıl önce yazıldığı tahmin edilen ve nesillerdir dikkatle korunan Kur'an-ı Kerim bölge halkının ilgisini çekiyor.

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