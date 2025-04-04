4 asır önce yazılan Kur'an-ı Kerim! Özenle korunuyor

Süleymaniyeli İslam alimlerinden Şeyh Hasan Gelezerde'nin mührünün bulunduğu Kur'an-ı Kerim'in 4 asır önce yazıldığı tahmin ediliyor.
Vatandaşların yoğun ilgisini çeken 4 asırlık eser, halkın üzerine yemin ettiği "Gelezerde Kur'an-ı Kerim'i" olarak da biliniyor.
Festivalin en dikkat çekici esenleri arasında yer alan tarihi eserin tam olarak ne zaman yazıldığı bilinmezken, sülüs hattıyla yazıldığı, 24'e 40 santimetre ölçüsü ve 9 santimetre kalınlığı olduğu belirtiliyor.
İslam alimi Şeyh Hasan Gelezerde'nin de yenilenmesi ve korunmasına katkı sunduğu tarihi eser üzerinde kendisine ait mührü bulunuyor.
Tarihi eserin 2015 yılında restore edildiğini hatırlatan Hevremani, Kur'an-ı Kerim'in Süleymaniye'in Gelezerde köyünde korunduğunu kaydetti.