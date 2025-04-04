4 asır önce yazılan Kur'an-ı Kerim! Özenle korunuyor

Kur'an-ı Kerim'in bir sayfasında yer alan notta ise tarihi eserin yazımında katkısı olan Şeyh Hasan Gelezerde'nin annesinin şu ifadelerine yer veriliyor: "Eğer yazılarda bir hata varsa beni affedin. Çünkü bir elim yazıda, bir elim Şeyh Hasan'ın beşiğinde."