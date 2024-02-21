350 bin liralık laptop ve cep telefonu hırsızlığı! Saniye saniye kaydedildi

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Yedinci denemede içeriye sürünerek giren 2 hırsızın laptopları çaldığı anlar da işyeri içindeki güvenlik kamerasına takıldı.





İş yeri sahibi İskender Bekbasan, "Müşterileri aradım, hepsine durumu izah ettim. Anlayışla karşılayan da oldu, zorluk çıkaran da oldu, haklılar. 350 bin liralık zararın yanından manevi olarak da büyük zararım var. Bir de dükkanı yeni açmıştım. Psikolojik olarak da bu olay bana çok ağır geldi. Bir süre devam edeceğim ama sonra bırakmayı düşünüyorum. 3 aydır gecemi gündüzüme kattım, buranın tadilatı için. Tam kafama göre dizayn ettim derken böyle bir şey başıma geldi." dedi.