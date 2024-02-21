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YAŞAM
Eklenme tarihi: 21 Şubat 2024 Çarşamba 09:28

350 bin liralık laptop ve cep telefonu hırsızlığı! Saniye saniye kaydedildi

İstanbul Bağcılar'da bir iş yerine giren hırsızlar 350 bin lira değerinde laptop ve cep telefonunu çalarak kayıplara karıştı. Hırsızların birçok kez dükkana girmeye çalışması ve hırsızlık anları, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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