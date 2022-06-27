35 ton etil alkol ele geçirildi! Ankara'da sahte içki baskını

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Şehir dışından getirilen metil alkolün sahte içki imalatında kullanılması için etil alkole çevrilerek başta eğlence mekanları olmak üzere piyasaya sürüleceği bilgisini alan Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kahramankazan'da bir depoyu takibe aldı.