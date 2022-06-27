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YAŞAM
Eklenme tarihi: 27 Haziran 2022 Pazartesi 15:53

35 ton etil alkol ele geçirildi! Ankara'da sahte içki baskını

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, bir depoya düzenlenen baskında sahte içki imalatında kullanılmak üzere hazırlanan yaklaşık 35 ton etil alkol ele geçirildi.

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