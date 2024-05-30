3,5 milyon liralık sahte ilaç operasyonu! 1 kişi gözaltına aldı

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İstanbul'un Avcılar ilçesinde zabıta ekipleri, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki bir iş yerini denetledi. İş yerindeki deponun izinsiz kullanıldığını belirleyen zabıta ekipleri, üst katta bulunan yatak imalathanesini de kontrol etti.

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Denetimler sırasında ekiplerin dikkatini üst üste konulan koliler çekti. Kolileri açan ekipler, içerisinde sahte cinsel içerikli ilaçların bulunduğunu tespit etti.

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Bunun üzerine Avcılar Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ile Avcılar Emniyet Müdürlüğü'ne bilgi verildi. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, yabancı uyruklu işçiyi ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.

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Savcılıktan alınan izinin ardından Tarım Orman Müdürlüğü görevlileri, piyasa değeri 3 milyon 500 bin lira olduğu değerlendirilen 8 bine yakın sahte cinsel içerikli ilaca incelenmek üzere el koydu.

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İş yeri mühürlenirken, içerisinde sahte ilaç bulunan koliler Avcılar Belediyesi'ne ait bir araçla polis merkezine götürüldü.