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YAŞAM
Eklenme tarihi: 30 Mayıs 2024 Perşembe 10:27

3,5 milyon liralık sahte ilaç operasyonu! 1 kişi gözaltına aldı

İstanbul Avcılar'daki bir yatak imalathanesinde piyasa değeri 3 milyon 500 bin lira olduğu değerlendirilen 68 koli sahte ilaç ele geçirildi. Sahte ilaçlara el konulurken, 1 kişi gözaltına aldı.

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