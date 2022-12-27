3,5 metre uzunluğunda ejderha maketi yaptı! Kullandığı malzemeyi duyan inanamadı

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Heykel ve kalıp ustası Burhan Yılmaz, farklı malzemelerden çeşitli heykeller yapıyor.

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Usta bu defa 3,5 metre uzunluğunda ejderha maketi yaptı, bu maketin yapımı ise yaklaşın 60 gün sürdü.

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Özel sipariş üzerine yapılan ejderha maketi bittiğinde gerçeğinden ayırt edilemeyecek.

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Yılmaz, geri dönüşümden yaptığı hayvan maketleriyle hem malzeme ücretinden tasarruf ederken aynı zamanda da çöpe gidecek eşyaları ekonomiye kazandırmış oluyor.

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Peki Burhan Yılmaz 3,5 metre uzunluğundaki ejderha maketini hangi malzeme ile yaptı? Maketin inşasını nasıl tamamladı?

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100 kilo hurda gazeteden ejderha maketi yaptığını ifade eden Burhan Yılmaz, "Bu maketin yapımı yaklaşık 60 gün sürecek, hurda gazeteleri koli bantlarıyla yapıştırarak tasarladığım ejderha maketini ortaya çıkartıyorum.

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Bittiğinde gerçek bir ejderha görünümüne kavuşacak, daha ben hayvan maketlerini hurda gazetelerden yapmaktayım.

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Hem daha ucuza geliyor. Hem de hurda gazeteleri çöpe gitmekten kurtarıyorum.

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Hurda gazetelerden yaptığım maketler çok beğeniliyor" ifadelerini kullandı.

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