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YAŞAM
Eklenme tarihi: 27 Aralık 2022 Salı 10:51

3,5 metre uzunluğunda ejderha maketi yaptı! Kullandığı malzemeyi duyan inanamadı

Bursa'da kalıp ustalığı mesleğini icra eden Burhan Yılmaz, çeşitli materyallerden heykel ve maket yapımıyla ün salmış bir isim. Yılmaz'ın bu sefer yaptığı ise görenlerin gözlerine inanamamasına sebebiyet veriyor. Kalıp ustası Yılmaz, bu sefer 3,5 metre uzunluğunda bir 'maket ejderha' yapmayı hedefledi. Yılmaz'ın kullandığı malzeme ise bir hayli ilginç. Peki Burhan Yılmaz malzeme olarak ne tercih etti? Maketten ejderhayı nasıl yaptı? Detayları haberimizde...

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