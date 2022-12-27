3,5 metre uzunluğunda ejderha maketi yaptı! Kullandığı malzemeyi duyan inanamadı

Usta bu defa 3,5 metre uzunluğunda ejderha maketi yaptı, bu maketin yapımı ise yaklaşın 60 gün sürdü.
Yılmaz, geri dönüşümden yaptığı hayvan maketleriyle hem malzeme ücretinden tasarruf ederken aynı zamanda da çöpe gidecek eşyaları ekonomiye kazandırmış oluyor.
Peki Burhan Yılmaz 3,5 metre uzunluğundaki ejderha maketini hangi malzeme ile yaptı? Maketin inşasını nasıl tamamladı?
100 kilo hurda gazeteden ejderha maketi yaptığını ifade eden Burhan Yılmaz, "Bu maketin yapımı yaklaşık 60 gün sürecek, hurda gazeteleri koli bantlarıyla yapıştırarak tasarladığım ejderha maketini ortaya çıkartıyorum.
Bittiğinde gerçek bir ejderha görünümüne kavuşacak, daha ben hayvan maketlerini hurda gazetelerden yapmaktayım.