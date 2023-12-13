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YAŞAM
Eklenme tarihi: 13 Aralık 2023 Çarşamba 11:31

35 bin euroyu kaptırmaktan son anda kurtuldu! Polis dakikalarca dil döktü

Telefon dolandırıcılarının son hedefi Antalya'da yaşayan Hasan Çolak oldu. Çolak, 35 bin euro parasını, dolandırıcılara kaptırmaktan son anda kurtuldu. Tuzağa düşürülen ve parayı dolandırıcıların verdiği hesaba göndermek için bankaya gelen Çolak'ı oğlu durduramazken, bankada görevli akrabası, güvenlik görevlisi, polis ve gazeteci güçlükle ikna etti.

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