  • $32,2234
  • 34,9331
  • 2444.47
  • 10218.6

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 11 Mayıs 2024 Cumartesi 11:21

300 TL altındaysa dikkat! Tüketicinin sağlığını tehdit ediyor

Bal üretiminin başladığı Mersin'de arıcılar, glikoz ve aromatik maddelerle üretilen ürünlere dikkat çekerek, gerçek balın maliyetinin 200 TL olduğunu, 300 TL'nin altında satılan hiç bir ürünün bal olmadığına vurgu yapıp vatandaşları uyardı. Arıcılar, bu ürünlerin arı görmeden fabrika ortamında glikoz olarak tabir edilen ürünlerin içine aromatik madde konularak yapay olarak elde edildiğini, bunların hem arıcılığı hem de tüketicinin sağlığını tehdit ettiğini vurguladı.

Copyright 2024
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.