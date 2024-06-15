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YAŞAM
Eklenme tarihi: 15 Haziran 2024 Cumartesi 14:20

300 bin liraya alıcı buldu! Bir tonluk 'Şahmurat'

Kümbetli köyünde besicilik yapan Erol Çolak'ın yetiştirdiği 1 ton 150 kilogram ağırlığındaki 'Şahmurat' isimli boğa, 300 bin liraya satıldı. Çolak, 28 aylık Fransız Şarole ırkı boğanın günde 30 kilogram yem tükettiğini belirtti.

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