300 bin liraya alıcı buldu! Bir tonluk 'Şahmurat'

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Annesi de norveç kırmızısı





Boğanın kalitesi, bakımı, beslenmesi ve devasa görünümüyle dikkat çektiğini ifade eden Çolak, "Fransız Şarole ırkı boğanın babası etçil ırk olan Fransız Şarole ile annesi sütçü ırk olan Norveç kırmızısı. Bu ikisinin melezlemesinden doğan boğa, yaklaşık 2 yılda 1 ton 150 kilograma ulaştı. Herkese önerim; böyle hayvanlar beslesinler.

Çünkü hem randımanlı hem daha kaliteli hem de et kalitesi daha yüksek oluyor" diye konuştu.