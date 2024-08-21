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YAŞAM
Eklenme tarihi: 21 Ağustos 2024 Çarşamba 11:32

30 günlük içme suyu kaldı! Su seviyesi alarm veriyor

Samsun'un Kavak ilçesine içme suyu sağlayan Güven Göleti'nin su seviyesi yüzde 13'e kadar düşerken, ilçenin 30 günlük içme suyu kaldı.