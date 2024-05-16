  • $32,2814
  • 35,046
  • 2473.04
  • 10537.4

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 16 Mayıs 2024 Perşembe 10:03

3 saat arayla iki kişiye pusu kurdu! Sevgilisinin arkadaşını yaralayıp, mimarı öldürdü

Konya'da sevgilisi İrem E.'ye masaj salonu açmak için yaklaşık 2 milyon TL kredi çeken Mevlüt Tosun, kendisini dolandırdıklarını öne sürdüğü genç kadının arkadaşı Hasan Aktepe'yi tüfekle vurarak yaraladı, 3 saat sonra ise salonun tasarımı için para verdiğini belirttiği mimar Necati Şadi Kılıç'ı ofisinde öldürdü. Tutuklanan Mevlüt Tosun'un yakalanmasaydı sevgilisini de öldüreceği öne sürüldü.

Copyright 2024
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.