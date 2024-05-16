3 saat arayla iki kişiye pusu kurdu! Sevgilisinin arkadaşını yaralayıp, mimarı öldürdü

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Konya Beyşehir'de av tüfeği fabrikasında çalışan, aynı zamanda emlakçılık yapan Mevlüt Tosun (37), bir süre önce kendisini masör olarak tanıtan İrem E. (29) ile tanıştı. İkili kısa bir süre sonra sevgili oldu. Mevlüt Tosun, iddiaya göre sevgilisine masaj salonu açmak için bankalardan yaklaşık 2 milyon TL kredi çekti.

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Bekar olan Mevlüt Tosun, bu sırada masaj salonuna ortak olmak isteyen İrem E.'nin arkadaşı Hasan Aktepe (32) ve salonun tasarımını yapmak için anlaştığı mimar Necati Şadi Kılıç (29) ile tanıştı. Mevlüt Tosun, iddiaya göre İrem E. ile mimar Kılıç'a salon için para verdi. Ancak geçen sürede salonun açılmasına yönelik herhangi bir gelişme olmadı. İrem E. ile Hasan Aktepe, kısa süre önce Antalya'ya tatile gitti.

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EVE GİDİP BEKLEDİ

Bunu öğrenen ve dolandırıldığını düşünün Mevlüt Tosun, İrem E. ile zaman zaman birlikte kaldıkları Selçuklu ilçesi Beyhekim Mahallesi Şafak Caddesi'ndeki stüdyo tipi eve gidip beklemeye başladı. Mevlüt Tosun, önceki gün saat 21.00 sıralarında içeri giren Hasan Aktepe'ye yanındaki ruhsatsız av tüfeğiyle ateş açtı. Aktepe karnından yaralanırken, dışarıdaki İrem E. ise kaçtı.

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İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aktepe, ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Aktepe'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

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3 SAAT SONRA MİMARI ÖLDÜRDÜ

Polisin her yerde aradığı Mevlüt Tosun, bu olaydan 3 saat sonra da aynı bölgedeki Yazır Mahallesi Topak Sokak'taki mimar Necati Şadi Kılıç'ın ofisine gitti. Burada buluştuğu Kılıç'a da aynı tüfekle ateş edip göğsünden yaralayan Mevlüt Tosun kaçtı. Çağırılan sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine karşın mimar Kılıç, kurtarılamadı.

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YERİNİ ÖĞRENMEK İÇİN SEVGİLİSİNİ ARAMIŞ

Otomobille kaçan saldırgan Mevlüt Tosun, kısa bir sonra Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Mevlüt Tosun'un, olayların ardından sürekli sevgilisi İrem E.'yi telefonla arayıp, yerini öğrenmeye çalıştığı tespit edildi, Mevlüt Tosun'un sevgilisini de öldürmeyi planladığı üzerinde duruldu.

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"ORTADA NE BİNA, NE DE MASAJ SALONU VARDI"

Mevlüt Tosun emniyetteki ifadesinde kendisini masör olarak tanıtan İrem E. ile bir süre önce tanıştığını ve sevgili olduklarını, ona masaj salonu açmak için yaklaşık 2 milyon TL'lik kredi çektiğini anlattı.

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Masaj salonunun tasarımı için Necati Şadi Kılıç ile anlaştıklarını belirten Mevlüt Tosun şöyle konuştu: "Masaj salonun yapımı için bir süredir İrem E. ile mimar Kılıç'a sürekli para veriyordum, ama bir sonuç alamıyordum. Ortada ne bina, ne de masaj salonu vardı. Dolandırıldığımı anlamaya başladım. Ayrıca İrem E.'nin arkadaşı Hasan Aktepe de masaj salonuna ortak olmak istiyordu. Hasan ile de bu yüzden tanışıklığım var.

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İrem E.'nin, Hasan Aktepe ile Antalya'ya tatile gittiğini öğrendim. Onların dönmeleri için İrem E. ile zaman zaman birlikte oturduğumuz evde bekledim. Eve geldiklerinde ilk Hasan içeri girdi. İrem E. dışarıdaymış. Ben de yanımdaki tüfekle, Hasan Aktepe'ye ateş ederek ayrıldım. Dışarı çıktığında İrem yoktu."

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KAHVE İÇMEYE ÇAĞIRIP VURMUŞ

Olay yerinden ayrılınca mimar Necati Şadi Kılıç'ı arayıp, kahve içmeye çağırdığını söyleyen Mevlüt Tosun, "Evden ayrıldıktan sonra beni dolandırdığını düşündüğüm, mimar olarak tuttuğum Necati Şadi Kılıç'ı arayarak, onu kendi dükkanına kahve içmek için çağırdım. O gelince de bir el ateş ettim." diye konuştu.