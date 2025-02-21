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YAŞAM
Eklenme tarihi: 21 Şubat 2025 Cuma 16:35 |

3 kuşak bir arada üretti! 74 ülkeye ihraç ediliyor

Bursa'da babası ve oğluyla marangozluk yapan Özgür Ulus, mutfak gereçleri, tablo, biblo, maket ev, hediyelik ve süs eşyası gibi ürünleri 4 kıtada 74 ülkeye ihraç ediyor.

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