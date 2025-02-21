3 kuşak bir arada üretti! 74 ülkeye ihraç ediliyor

Ülke ve aile ekonomisine katkı sağlamak için bayrak yarışını sürdüreceklerini belirten Ulus, şunları kaydetti:





"İşin en çok eziyet çekeni babam. Sıkıntıları çekerek mesleği bizlere aktarmış. Biz de bayrağı alıp biraz ileri götürdük. Çocuklarımız daha da rahat edecek. Kurulu bir düzenle birlikte gelişen teknoloji ve internetin yaygınlığıyla onlara böyle bir imkan tanınacak. Bayrağı aldık, yarışı bir yere kadar getirdik. Çocuğumuza devredeceğiz. Çocuğumuz da kendi çocuğuna devredecek."