  • $13,563
  • 15,3606
  • 809.693
  • 2000.42

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 14 Şubat 2022 Pazartesi 10:35

3 il ve 758 ilçeden daha büyük! En kalabalık mahalle

Beylikdüzü ilçesine bağlı Adnan Kahveci Mahallesi, 111 bin 798 kişiyle 3 ilin ve 758 ilçenin nüfusunu geçti.

Copyright 2022
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.