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YAŞAM
Eklenme tarihi: 12 Temmuz 2024 Cuma 17:10

3 bin 500 yıllık tarifle 8 çeşit ekmek yapıldı! Yozgat'taki arkeolojik kazılarda bulundu

Yozgat Bozok Üniversitesi, “Antik Çağ Ekmekleri Yeniden Hayat Buluyor” projesi çerçevesinde 3 bin 500 yıllık Hitit çivi yazılı tabletlerden faydalanarak 8 bin 600 yıl öncesine ait ekmeleri yeniden gün yüzüne çıkardı. Arkeoloji Bölümü tarafından antik çağ döneminde pişirilen ekmeklerin bazılarına yönelik araştırma yapıldı.