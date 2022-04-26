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YAŞAM
Eklenme tarihi: 26 Nisan 2022 Salı 11:36

27 bin TL'ye aldı 300 bin TL harcadı! Bir de son halini görün

Ordu'da yaşayan baba-oğul, geçmiş yıllarda dolmuşçulukta kullanılan ve meraklısı oldukları Magirus minibüsü satın alıp, bir yılda yaklaşık 300 bin TL harcayarak restore ettirdi.

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