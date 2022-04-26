27 bin TL'ye aldı 300 bin TL harcadı! Bir de son halini görün

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Ordu'da oto yıkama işi yapan Mertcan ve Soner Acar, meraklısı oldukları 1996 model Magirus minibüsü geçen yıl Sakarya'dan 27 bin TL'ye satın aldı. İstanbul'da uzun yıllar dolmuş olarak kullanılan minibüs, baba-oğul tarafından zevklerine göre restore edildi. Yaklaşık bir yıl boyunca yapımı süren ve tamamlandığında vip hale dönüşen araç, toplamda ise 300 bin TL'ye mal oldu.

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"Biz aldığımızda hurda ve çekme belgeliydi"

Mertcan Acar, araçlarının önceden dolmuş hattında çalıştığını ve hurda belgeli olarak aldıklarını belirterek, "Aracımız 1996 model Magirus. Eskiden İstanbul'da dolmuşlarda kullanılan bir araç.

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Bu aracı internette babam ile dolaşırken Sakarya'da bulduk ve almaya karar verdik. Yaklaşık iki ay bekleyip aracı Sakarya'da yaptırmaya karar verdik. Biz aracı aldığımızda hurdaydı ve çekme belgeli olarak satın aldık" dedi.

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"Bir yılda yaklaşık 300 bin TL harcadık"

Aracı kendi zevklerine göre komple restore ederek topladıklarını ifade eden Acar, "Aracı yaklaşık 1 yılda topladık. İlk başlarda maliyet için ufak rakamlar çıkıyordu ancak sonradan motorundan başlayıp komple iç döşemesine kadar detaylandırınca maddi anlamda da yormaya başladı ancak ne kadar yorsa da verdiğimiz emeğin karşılığını aldık. Yaklaşık 300 bin TL para harcadık. Şu anda Ordu'da bu araç tek diyebilirim. Bu bizim keyif aracımız ancak insanların özel günleri için ilerleyen günlerde kiralama yapabiliriz" diye konuştu.

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"Keyifli oldu, görenler heves ediyor"

"Aracı gören ye korna basıyor ya da el sallayıp selam veriyorlar" diyen Acar, "Bu aracı zaten her zaman kullanmıyoruz, belirli günlerde ve belirli saatlerde şehir turu yapıp, yerine bırakıyoruz. Keyfi olduğundan da aracı satmayı şuan için düşünmüyoruz" ifadelerine yer verdi.

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Elazığ'da 1992 model hurda bir otomobili 5 bin TL'ye alan Halis Yıldız, işlerinden arta kalan zaman içerisinde 10 bin TL masraf ederek üstü açık lüks bir araca çevirdi.

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Araç tamir, alım satım işleriyle uğraşan Halis Yıldız, bir sene önce 1992 model Tofaş-Şahin marka hurda aracı 5 bin liraya satın aldı.

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Yıldız, bir sene içerisinde boş zamanlarında aracın orijinal parçalarını bozmadan yürür vaziyete getirdi. Ardından otomobilin üstünü kesen, koltuklarını döşeyip boyayan Yıldız, 10 bin lira masraf ettiği aracı görenlerin şaşkınlıkla baktığı lüks bir otomobile çevirdi.

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Zevk için böyle bir çalışma yaptığını aktaran Yıldız, hiç bir şekilde satış yapmayı düşünmediğini, kapının önüne koyacağını isteyenin gelin arabası bile yapabileceğini aktardı.

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Aracın 92 model olduğunu anımsatan Halis Yıldız, "Yaklaşık bir yıl önce hurdadan aldım. Bir yılda boş zamanlarımızda uğraşa uğraşa bu duruma getirdik.

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Daha yapacağımız çok şey var. Eksiklerimiz var. Üstü tende yapılacak, jantlar yapılacak. Güzel bir şey olduğuna inanıyorum. Ortaya güzel bir eser çıktı. Önce üst tarafı kestik. Arabayı komple soyduk. Motorunu, şanzımanını aldık, çürüklerini yaptık kaynattık.

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Ondan sonra topladık. Bayağı bir emek verdik. Bunu 5 bin liraya almıştım. 10 bin lira da harcadım. Hurdalardan böyle bir şeyler alıp yapmayı seviyorum. Bu şehre bir katma değer katmak istiyoruz. Gaziantep'in Mennan ustası nasıl varsa Elazığ'ın da bir ustası olsun" dedi.

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İsteyen fotoğraf çektirsin, isteyen gelin arabası yapsın

Bu işi para için yapmadığını hatta otomobiline 700 bin TL bile verseler satmayacağını aktaran Yıldız, "Bende öncelik iştir. Biz de bir şeyler yapabiliriz. Hep gözümüz başkalarında kaldı.

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Biraz biz yapalım. Tam toparlayınca kapının önüne atacağım. Vatandaşlar fotoğraf çektirsin, gelin arabası olsun, sürsünler.

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Yakında çiçek Abbas var, oda çıkacak. Başka araçlarımız var. Bu memlekete bir şeyler yapmak istiyoruz.

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Sanayi, üniversite, bilgi ve emeği birleştirsek çok şeyler olur" diye konuştu.

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43 yaşındaki Paşam Sezer Fiat'ın 12.500 TL'ye satın adığı 1974 model hurda Murat 124 tamamen orijinal bir şekilde yeninden bir araya getirdi. Aracın son haline 200 bin TL'ye kadar teklif gelmesine rağmen aracı satmadı. İşte Murat 124'ün hayret verici son hali...

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