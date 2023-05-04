  • $19,4901
  • 21,4837
  • 1280.95
  • 4509.8

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 4 Mayıs 2023 Perşembe 16:19

26 yıl önce madenden emekli oldu, şimdi siparişe yetişemiyor

Zonguldak'ın Devrek ilçesine bağlı Çaydeğirmeni beldesinde 26 yıl önce maden ocağından emekli olan Satılmış Baduroğlu, kurduğu çilek ve karpuz bahçeleriyle siparişe yetişemiyor.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.