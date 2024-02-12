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YAŞAM
Eklenme tarihi: 12 Şubat 2024 Pazartesi 14:09

26 yaşındaki genç kızın cesedi baraj gölünde bulundu! Batman'da kaybolmuştu

Batman'da kaybolan 26 yaşındaki genç kızın cesedi baraj gölünde bulundu.

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