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YAŞAM
Eklenme tarihi: 20 Nisan 2023 Perşembe 14:08

256 yıl yaşayan adam sırrını açıkladı! Uzun yaşamak için bunları mutlaka yapın

Bir insanın yaşamış olduğu en uzun süre nedir? 256 yıl yaşamış olan Li Ching Yuen ile tanışın!

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