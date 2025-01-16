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YAŞAM
Eklenme tarihi: 16 Ocak 2025 Perşembe 11:17 |

25 yıldır ölümleri not ediyor! 2 bin 700 kişiyi defterine kaydetti

Konya'nın Sarayönü ilçesinde saat tamirciliği yapan 74 yaşındaki Üzeyir Kulcabay, 25 yıldır ölenlerin isimlerini ve vefat tarihlerini defterine not düşüyor.

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