25 yıldır ölümleri not ediyor! 2 bin 700 kişiyi defterine kaydetti

Kulcabay, defterin kendisine her gün ölümü hatırlattığını anlatarak, "Ölümle ilgili çok düşünürüm. Bu defter de böyle ortaya çıktı. Defter de insan ömrü gibi yıprandı, eskidi. Notları başka bir deftere geçirmek istedim ama henüz olmadı." ifadelerini kullandı.