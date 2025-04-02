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YAŞAM
Eklenme tarihi: 2 Nisan 2025 Çarşamba 09:11 |

22 yıldır aynı yere yuva yapıyor! Baharın müjdecisi geri döndü

Baharın müjdecisi kabul edilen leylekler, yuvalarına dönüşleriyle köy ahalisini yeniden sevindirdi. Erzincan'ın Mertekli köyünde 22 yıldır aynı elektrik direğinin üzerine yuva yapan leylek ailesinden anne leylek kuluçkaya yattı.

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