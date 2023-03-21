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YAŞAM
Eklenme tarihi: 21 Mart 2023 Salı 17:25

214 prefabrik ev daha depremzedelere teslim edildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde 214 prefabrik evin daha depremzedelere teslim edildiğini duyurdu.

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