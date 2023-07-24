207 yıllık gelenek! Papart Yaylasında bir araya geldiler

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Papart Platformu Başkanı ve ayni zamanda Ankara Şavşatlılar Dernek Başkanı Yüksel Yılmaz yaptığı konuşmada, "Gelecek kuşaklara aktarmak için bu etkinliği yapıyoruz. Emeği geçen katılan herkese teşekkürlerimi sunuyorum" derken, bölge halkından Atanur Özcan ise "Biz bu ormanları doğayı korumak için mücadele verdik. Festivaller birleştiricidir. Burada Türkiye'nin bir şehrinden insanlar bu vadiyi görmek için buraya geliyor. Bunun için bu organizasyon çok önemli" diye konuştu.