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YAŞAM
Eklenme tarihi: 24 Temmuz 2023 Pazartesi 11:01

207 yıllık gelenek! Papart Yaylasında bir araya geldiler

Artvin'in Şavşat ilçesinde yok olmaya yüz tutmuş yaylacılığı kültürü yaşatmak için yüzerce insan bin 800 rakımlı Papart Yaylası'na akın etti. 207.'si düzenlenen Şuvamtoba Şenlikleri'nde horonlar oynandı, türküler söylenerek doyasıya eğlenildi.

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