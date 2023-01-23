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YAŞAM
Eklenme tarihi: 23 Ocak 2023 Pazartesi 11:45

2042'ye kadar ehliyetine el konuldu! Trafik kurallarını resmen yok saydı

Kırıkkale'de başkasına ait otomobil ile trafiğe çıkarak kaza yapan 62 yaşındaki sürücüye ehliyet, alkol ve sigortasız araç kullanmaktan toplamda 16 bin 632 lira para cezası kesildi. 5'inci kez alkolden işlem yapılan sürücünün ehliyetini alma süreside 2042 yılına kadar uzatıldı.

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