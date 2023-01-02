2023 resmi tatil günleri belli oldu! 2023'te kaç gün resmi tatil var?

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Milyonlarca çalışanın gözü 2023 yılı resmi tatillerine çevrildi. Resmi tatil günlerine göre kendi yaz tatili ve yıllık izin programlarını yapacak olan vatandaşlar, bu konu hakkında araştırma yapmaya başladı.

İşte 2023 resmi tatil günleri...

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Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Pazar

Mustafa Kemal Atatürk tarafından tüm dünya çocuklarına armağan edilen Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 2022 yılında cumartesi günü kutlanacak.



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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

2009 yılında resmi tatil olarak ilan edilen ve işçinin, emekçinin günü olarak bilinen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü 2023 yılında pazartesi gününe denk geliyor.

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Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 20 Nisan 2023 Perşembe

Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanunu çerçevesinde yarım gün olarak kabul edilen arife bu yıl perşembe gününe denk geliyor



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Ramazan Bayramı 21 Nisan 2023 Cuma



Ramazan Bayramı 1. Gün: 21 Nisan 2023 Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün: 22 Nisan 2023 Cumartesi Ramazan Bayramı 3. Gün: 23 Nisan 2023 Pazar

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Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Cuma

Mustafa Kemal Atatürk'ün Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkmasıyla birlikte milli mücadelenin başladığı gün olarak kabul edilen 19 Mayıs, Mustafa Kemal tarafından Türk gençliğine armağan edilmiştir. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı 2023'te Cuma günü kutlanacak.



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Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 27 Haziran 2023 Salı Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran 2023 Çarşamba Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran 2023 Perşembe Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran 2023 Cuma Kurban Bayramı 4. Gün: 1 Temmuz 2023 Cumartesi

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Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cumartesi

Resmi tatillerden bir tanesi ise her yıl Türkiye'de 15 Temmuz'da kutlanan Demokrasi ve Millî Birlik Günüdür. 15 Temmuz bu yıl Cumartesi gününe denk geliyor.



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Zafer Bayramı: 30 Ağustos Çarşamba

Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı'ndan zaferle ayrıldığı gün olan 30 Ağustos, her yıl Zafer Bayramı olarak kutlanıyor. 1935 yılında resmi tatil ilan edilen 30 Ağustos 2023 yılında Çarşamba gününe denk gelmekte.



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Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Pazar

Cumhuriyetin kuruluş yıl dönümü olan bu tarih, 1925 yılında resmi tatil ilan edildi.+





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