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YAŞAM
Eklenme tarihi: 2 Ocak 2023 Pazartesi 09:47

2023 resmi tatil günleri belli oldu! 2023'te kaç gün resmi tatil var?

2022 yılına veda ederken çalışanların ve öğrencilerin yakından takip ettiği 2023 yılı resmi tatil günlerini sizin için derledik.

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