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YAŞAM
Eklenme tarihi: 7 Ocak 2022 Cuma 11:26

2022 resmi tatil günleri!

2021 yılına veda ederken çalışanların ve öğrencilerin yakından takip ettiği 2022 yılı resmi tatil günlerini sizin için derledik.

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