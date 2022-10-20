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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 20 Ekim 2022 Perşembe 10:36

2000 model Şahin'ine değer biçemiyor! Gözü gibi bakıyor

Elazığ'da bir vatandaş, fabrikadan çıktığı gibi orijinalliğini koruyan 13 bin kilometredeki 2000 model otomobiline gözü gibi bakıyor. Aracına değer biçemeyen vatandaş, aracını her sabah temizliyor.

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