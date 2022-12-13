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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 13 Aralık 2022 Salı 13:51

200 yıllık evin çatısından çıktı! Osmanlı dönemine ait

Antalya'nın Finike ilçesinde, 1800'lü yıllarda Osmanlı döneminde inşa edilen evlerinin çatısında, bölgedeki narenciye ve diğer tarım ürünleri ticaretinin kayıt altına alındığı Osmanlıca yazılı defter bulundu.

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