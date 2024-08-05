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YAŞAM
Eklenme tarihi: 5 Ağustos 2024 Pazartesi 14:07

200 binden fazla deniz kaplumbağası Akdeniz'le buluşuyor! Bin yavrudan en fazla 3 hayatta kalacak

Deniz kaplumbağalarının yuvalama sezonu devam ediyor. Deniz kaplumbağalarının önemli üreme alanları olan Mersin'de bu yıl 200 binden fazla yavrunun Akdeniz'le buluşması bekleniyor. Gece ay ışığından itibaren günün ilk ışıklarına kadar yuvalardan çıkan yavrular denizle buluştu.