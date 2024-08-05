200 binden fazla deniz kaplumbağası Akdeniz'le buluşuyor! Bin yavrudan en fazla 3 hayatta kalacak

Dünyada caretta caretta ile yeşil deniz kaplumbağalarının (Chelonia mydas) en önemli üretim merkezleri arasında Mersin de yer alıyor.
Haziran ayından itibaren anaç kaplumbağalar tarafından kentteki 5 yuvalama alanı başta olmak üzere bazı sahillere de yuvalar yapılarak yumurtalar bırakıldı.
İlk yavrular küçük bedenleri ile denize girmeye çalışırken, ortaya izlemesi keyif veren görüntüler çıktı.
Mersin'in Anamur, Silifke Göksu, Erdemli Alata, Yenişehir 100. Yıl Tabiat Parkı ve Akdeniz Kazanlı'da her yıl deniz kaplumbağaları yüzlerce yuva kuruyor.