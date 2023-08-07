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YAŞAM
Eklenme tarihi: 7 Ağustos 2023 Pazartesi 15:16

200 bin yıllık geçmişin izini sürüyor! Gurs Vadisi'ndeki tarihi mağara

Medeniyetler kenti Mardin'e 20 kilometre uzaklıkta, Geç Roma, Erken Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde yerleşim gören, tarihi kaleler, köşkler, türbeler, camiler, hanlar ve kilise kalıntıları ile taş evlerin yer aldığı vadideki Uluköy Mahallesi'nde bulunan tarihi mağarada Mardin Müze Müdürlüğü başkanlığında kurtarma kazısı başlatıldı. Mardin Müze Müdürlüğü ile Mardin Artuklu Üniversitesinden (MAÜ) uzman ekipler, 23 metre uzunluğa, 16 metre derinliğine ve yaklaşık 2,5 metre arkeolojik dolguya sahip mağarada murç ve çekiçler vasıtasıyla geçmişin izini sürüyor. Yüzey araştırması sırasında bulunan tarihi mağaradaki 200 bin yıllık geçmiş yapılan çalışmalar sayesinde ortaya çıkarılacak.

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