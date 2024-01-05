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YAŞAM
Eklenme tarihi: 5 Ocak 2024 Cuma 13:47

200 aracın lastiğini patlatıp kaçan şüpheli aranıyor! Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yaklaşık 200 aracın lastiğini patlatıp kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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