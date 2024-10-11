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YAŞAM
Eklenme tarihi: 11 Ekim 2024 Cuma 14:35

20 yıl sonra ilk kez görüldü! Mahalle karantina altında

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde hayvanlarda 'mavi dil' hastalığının görüldüğü mahalle karantina altına alınırken, hastalığın 20 yıl aradan sonra ilk kez görüldüğü belirtildi.

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