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YAŞAM
Eklenme tarihi: 30 Nisan 2024 Salı 11:44

20 günlük kuzu sahibinin peşinden ayrılmıyor

Bursa'da 20 günlük kuzu, sahibi Şerif Mert'in peşinden bir an olsun ayrılmıyor.

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