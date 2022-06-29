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YAŞAM
Eklenme tarihi: 29 Haziran 2022 Çarşamba 11:50

2 yıldır kalbini çantasında taşıyor! Hayatı elektrik ve pile bağlı

Edirne'de, 2016'da kalp krizi geçiren Ahmet Sanrı (58), tedavisinin ardından 2 yıl önce takılan yapay kalp makinesi ile yaşıyor. Hayatının elektrik ve pillere bağlı olduğunu söyleyen Sanrı, “Çantamı alıp lavaboya gidiyorum. Artık alıştım, hiç zor gelmiyor. Ölünceye kadar da benimle beraber olacak. Hayatım elektrik ve pile bağlı. 2 yıldır her gün 22 saatte bir pillerini değiştiriyoruz” dedi.

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