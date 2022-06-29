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YAŞAM
Eklenme tarihi: 29 Haziran 2022 Çarşamba 13:33

2 ton ağırlığındaki tosun, 120 bin liradan satışa çıktı! Alana bir de hediye var

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde 120 bin liradan satışa çıkarılan yaklaşık 2 tonluk “Fırtına” isimli şarole ırkı kurbanlık tosun alıcısını bekliyor.

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