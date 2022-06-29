2 ton ağırlığındaki tosun, 120 bin liradan satışa çıktı! Alana bir de hediye var

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Günlük 20 kilogram yem yiyen kurbanlık boğayı özenle besleyip büyüten Süzener, "Maşallah" yazıları ile kuşak ve duvak bağlayıp süsleyerek satışa çıkarttı. Yaklaşık 2 ton ağırlığında, 1 metre 60 santimetre boyunda ve 3 metre uzunluğunda olan "Fırtına" isimli kurbanlık tosunu alan kişiye sahibi tarafından bir de koç hediye edilecek. Bölgenin en büyükleri arasında yer alan tosun yaklaşan bayram öncesi alıcısını bekliyor.