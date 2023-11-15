  • $28,6719
  • 31,2076
  • 1817.87
  • 7700.51

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 15 Kasım 2023 Çarşamba 11:12

2 saatte pişiyor! Uykuyu bölen lezzet 'büryan kebabı'

Siirt'te gece özel yapım kuyularda buharda pişirilip, sabahın erken saatlerinde servis edilen büryan kebabı, şehrin vazgeçilmeyen lezzetleri arasında yer alıyor.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.