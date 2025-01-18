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YAŞAM
Eklenme tarihi: 18 Ocak 2025 Cumartesi 10:13 |

2 saatlik mücadeleyle yakalamayı başardı! Tam 50 kilo

Hatay'ın İskenderun Körfezi'nde oltayla balık avlayan Ramazan Giravi, 1 metre uzunluğunda olan 50 kilogram ağırlığındaki Akya cinsi balığı arkadaşıyla birlikte 2 saat süren mücadeleyle yakalamayı başardı.

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