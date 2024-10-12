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YAŞAM
Eklenme tarihi: 12 Ekim 2024 Cumartesi 14:13

2 milyon lira ödeyerek satın aldı! Her ay 25 bin lira ceza ödüyor

Eskişehir'de yaşayan Uğur Çetin, öğrencilik döneminde bindiği dolmuşu 2 milyon lira ödeyerek satın aldı. Çetin, dolmuşa taktığı aksesuarlar nedeniyle her ay yaklaşık 25 bin para cezası ödediğini söyledi.