2 milyon lira ödeyerek satın aldı! Her ay 25 bin lira ceza ödüyor

Otomobillere müzik sistemi uygulaması yapan 32 yaşındaki Uğur Çetin, geçmişte dolmuş olarak kullanılan ve kendisinin de okula gitmek için bindiği minibüsün restore edilmiş halini satın aldı.
Çetin, 2 milyon TL'ye satın aldığı 24 yaşındaki minibüse müzik sistemi ile donattı.
Çocukluğundan bu yana hayranı olduğu dolmuşu satın alan Çetin, minibüsündeki bazı aksesuarların 30 bin liradan başlayıp 85 bin lirayı bulduğunu söyledi.
"AYDA 25 BİN LİRA CEZA ÖDÜYORUM"
Aracını sadece pazar günleri keyif için kullanan Çetin; sonradan eklenen egzoz, far ve ses sisteminden dolayı her ay yaklaşık 25 bin lira ceza ödediğini, bu durumdan rahatsız olmadığını söylüyor.
"DİZİ TEKLİFİ ALDIM"
Uğur Çetin, bir diziden minibüsüne aylık 100 bin TL ücret karşılığında teklif geldiğini fakat aracının yıpranmasından korktuğu için bu teklifi hiç düşünmeden reddettiğini öne sürdü.