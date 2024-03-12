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YAŞAM
Eklenme tarihi: 12 Mart 2024 Salı 14:46

2 milyon dolara satışa çıkarıldı! 1582 yılında Mimar Sinan'a yaptırıldı

Fatih'te 2. Selim'in eşi Nurbanu Valide Sultan tarafından 1582 yılında Mimar Sinan'a yaptırılan Ayakapı Hamamı, 2 milyon dolara satışa çıkarıldı. Ana kapısı kum çuvallarıyla kapalı olan ve çürümeye yüz tutan hamamda çökme tehlikesi olduğu bildirildi.

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