2 milyon dolara satışa çıkarıldı! 1582 yılında Mimar Sinan'a yaptırıldı

Mimar Sinan'ın 1582 yılında inşa ettiği Ayakapı Hamamı, bakımsızlıkla gündemde.
Haliç'in eşsiz manzarasına hakim bir konumda bulunan Ayakapı Hamamı, 67 yıl önce özel mülk haline getirildikten sonra kaderine terk edilmiş durumda.
2. Selim'in eşi Nurbanu Valide Sultan'ın Mimar Sinan'a yaptırdığı Balat'taki Ayakapı Hamamı'nın duvarları tabela ve ilanlarla doldu.
Hamamın üst bölümünde çalılar, ağaçlar ve çatısındaki tahribatın yanında alt bölümde biriken çöplerle iç karartıcı bir manzara göze çarpıyor.
442 yıllık eser, 1957 yılında yürürlüğe giren yeni imar planıyla satıldı. Yapı, 1960'lar ve 1970'lerde kereste depoasu olarak kullanıldı.
442 yıllık eser, 2 yıl önce 33 milyon liraya satışa çıkarılırken, bugünki fiyatı ise 2 milyon dolar olarak belirlendi.
Tarihçi Mehmet Dilbaz, özel mülk statüsündeki bu eserin sahipsiz bırakılmasını eleştirirken, kültürel mirasın somut adımlarla korunması gerektiğini vurguladı. Dilbaz, "Bu yapı tamir edilmezse en fazla 20-25 yıl içerisinde çökecek ve bu yapı çöktükten sonra ayağa kaldırma şansınız olmayacak." ifadelerini kullandı.