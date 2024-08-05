2 evin bahçesinden 12 kamyon çöp topladılar! Kötü kokular yayılınca gerçek ortaya çıktı

Her iki mahallede müstakil tek katlı iki evin bahçesinde tonlarca çöp ve atık depolandığını tespit eden ekipler, resmi izinlerin alınmasının ardından iki evde temizlik yaptı. Bahçede biriktirilen giysi, pet şişe, teneke kutu, poşet, kağıt, mobilya gibi atıklar kepçe yardımıyla kamyonlara yüklendi.