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YAŞAM
Eklenme tarihi: 5 Ağustos 2024 Pazartesi 13:42

2 evin bahçesinden 12 kamyon çöp topladılar! Kötü kokular yayılınca gerçek ortaya çıktı

Antalya'nın Kepez ilçesinde 2 evin bahçesinden 12 kamyon atık çıkarıldı.