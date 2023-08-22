2 bin turist her gün aynı pozu veriyor! İstanbul'da poz turizmi

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İstanbul'un sosyal medyada ünlenen manzarası martıların uğrak noktası oldu.

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Dünyanın birçok ülkesinden binlerce kilometre yol katederek İstanbul'a gelen yabancı turistler, Ayasofya Camii ve Sultanahmet Camii manzarasında martıları besliyor.

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Turistler martıları besleyerek fotoğraf çekinmek için tatil rotalarını İstanbul'a çevirdi. Turistlerin uğrak tarihi mekanlarından olan Ayasofya ve Sultanahmet Camii'nde İstanbul manzarasında yer alan bir işletme günde yaklaşık 2 bin turisti ağırlıyor.

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Buraya gelen turistler yemek artıklarını restoranın terasında martılara veriyor. Turistlerin martıları besleyerek fotoğraf çektirmek için binlerce kilometre yol katettiği dikkat çekerken, restorana bir şey yiyip içmeden de misafirler ücretsiz bir şekilde gelebiliyor.

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Türkiye'de turistlerin uğrak mekanları arasında yer alan Ayasofya ve Sultanahmet Camii'nde yer alan işletmeye günde yaklaşık 2 bin müşteri gelerek fotoğraf çektiriyor.

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Burada müşterilerden arta kalan yiyecekleri martıları beslemek için kullanan işletme, israfın da önüne geçmiş oluyor.

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İşletme, sosyal medyadan martıları besleyerek paylaşılan fotoğraflarla popüler olurken, dünyanın birçok yerinden gelen turistleri ağırlıyor.

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İstanbul'un eşsiz manzarasında martıları besleyen turistler, çektikleri fotoğraflarını arkadaşları ve sosyal medyadaki takipçileriyle paylaşıyor.