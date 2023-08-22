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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 22 Ağustos 2023 Salı 11:24

2 bin turist her gün aynı pozu veriyor! İstanbul'da poz turizmi

Ayasofya Camii ve Sultan Ahmet Camii'nin ortasında martıları çatalla beslemek için dünyanın birçok ülkesinden turist İstanbul'a geliyor. Sosyal medyada tüm dünyada ünlenen bu İstanbul manzarasında her gün yaklaşık 2 bin turist aynı pozu veriyor.

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